Лавров: саммит БРИКС в ноябре станет еще одним шагом к укреплению этого формата

Саммит БРИКС, который пройдет 13-14 ноября в столице Бразилии, станет еще одним шагом к укреплению этого многостороннего формата. Об этом сказал в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу со своим бразильским коллегой Эрнесту Араужу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас состоялась очень открытая и откровенная дискуссия, которая привела к принятию совместного заявления, подтверждающего нашу приверженность уставу Организации Объединенных Наций. Мы не сомневаемся, что саммит в ноябре станет еще одним шагом к консолидации этого формата", - сказал Лавров.

Со своей стороны бразильский министр отметил, что Бразилия приложила максимум усилий для того, чтобы ее председательство в группе увенчалось успехом.

"Мы достигли прогресса на этом заседании по многим вопросам, и нашли понимание по большинству тем. Мы ценим наши отношения с Россией. Бразилия сейчас проходит через период, когда мы пытаемся стать более открытой страной для мира", - сказал Араужу.

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