Кошельки "Яндекс.Деньги" и WebMoney запретят пополнять анонимно

29 июля 2019 05:56 (UTC+04:00)

В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает РБК, передает Trend.

Теперь документ должен подписать президент. Закон вступит в силу после официального опубликования.

Речь идет о таких системах, как "QIWI Кошелек", "Яндекс.Деньги", WebMoney, PayPal и другие.

В документе говорится, что для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счет. Ранее такого требования в законе не было, а клиенты сервисов могли пополнять кошельки наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.

Как пояснил в интервью РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку до сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма.

Ранее было решено запретить снятие наличных средств с анонимных электронных кошельков. Мера направлена на противодействие обналичиванию денег, полученных преступным путем.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, который допускает снятие наличных денег с анонимных предоплаченных карт при условии прохождения клиентом упрощенной идентификации.

Документ допускает выдачу наличных денежных средств с использованием анонимных предоплаченных карт в случае прохождения клиентом упрощенной идентификации и при условии, что сумма выдаваемых средств, как и сейчас, не превышает 5 тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц.

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