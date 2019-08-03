Instagram и WhatsApp переименуют

3 августа 2019 19:39 (UTC+04:00)

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp. На экране мобильных устройств приложения останутся под прежними наименованиями.

Пресс-секретарь Facebook Берти Томсон отметил, что такие меры позволят указать на принадлежность приложений к компании.

По данным источников, соцсеть таким образом планирует улучшить репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.

Расследование против Facebook начали в марте 2018 года в связи с передачей личной информации 87 миллионов пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. На основании полученных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Facebook также обвиняют в нарушении соглашения от 2011 года, в соответствии с которым соцсеть обязуется уведомлять пользователей о передаче данных сторонним приложениям и запрашивать разрешение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя
В мире 24 июля 23:04
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото тела
США 17 июля 23:30
Минсвязи Азербайджана расспространило информацию о проблемах в соцсетях
Общество 17 июля 20:23
Пользователи Instagram в мире пожаловались на сбои в работе соцсети
В мире 17 июля 00:06
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
В мире 14 июля 13:52
Instagram ввел функции по защите пользователей от травли в интернете
В мире 9 июля 06:17
Лента новостей
На Филиппинах число погибших при опрокидывании лодок достигло 11
В мире 19:31
На несанкционированной акции в Москве задержали около 600 человек
В мире 19:29
В Азербайджане обнаружены две противотанковые мины (ФOTO)
Происшествия 19:00
В Баку утонули женщина и ребенок
Происшествия 18:40
Протестующие в Гонконге выстроили баррикады и перекрыли улицы
В мире 18:17
На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
В мире 18:14
Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до пяти
В мире 18:10
В Грузии разрабатываются важные проекты в сфере сельского хозяйства
Финансы 17:42
Пресечена попытка контрабандного ввоза в Азербайджан партии пиротехнических средств
Общество 17:31