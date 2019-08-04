Более 20 пострадавших при стрельбе в США находятся в критическом состоянии

4 августа 2019 03:04 (UTC+04:00)

Более 20 человек, пострадавших при стрельбе в Техасе и доставленных в две крупнейшие больницы, находятся в критическом состоянии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил журналистам представитель Университетского медицинского центра Эль Пасо, к ним были доставлены 13 человек, передает телеканал KTSM. По словам врачей, один из них скончался, остальные находятся в критическом состоянии. Кроме того, двое детей поступили в детскую больницу при этом учреждении.

Ранее представитель пресс-службы второй больницы "Дель Соль" Виктор Герреро сообщил РИА Новости, что к ним поступило 11 человек, из которых двое в стабильном состоянии, а девять - в стабильно критическом.

Представитель полиции города отказался сообщить журналистам точное число погибших и раненых, сославшись на то, что информация еще уточняется.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения.

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