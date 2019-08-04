В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями

4 августа 2019 08:36 (UTC+04:00)

В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями

Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД, передает Trend.

По данным ведомства, авария произошла около 3.55 мск. Водитель автомашины Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего врезался в LADA Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара ВАЗ отбросило в автомобиль Toyota Avensis, а ее в Volkswagen Polo, которые также ждали зеленого света.

"В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа, мужчины, погибли на месте. Водитель и пассажир Kia Rio и водитель Toyota с травмами доставлены в городскую больницу №24, у всех диагноз черепно-мозговая травма пока ставят", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, отечественная легковушка, в которой погибли два человека, имела надпись сервиса такси Uber, но пока не установлено, выполнял ли водитель заказ с клиентом.

Как добавили в областном главке МЧС, с целью недопущения возгорания транспортных средств пожарные провели отключение клемм аккумулятора автомобилей и смыв топлива с проезжей части. Чтобы помочь пострадавшим, их пришлось деблокировать из автомобилей, уточнили в ведомстве.

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