США направят в Иорданию 3,7 тыс. военнослужащих на многосторонние учения

6 августа 2019 00:01 (UTC+04:00)

США перебросят в Иорданию порядка 3,7 тыс. своих военнослужащих для участия в ежегодных многосторонних учениях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По свидетельству американских ВС, нынешние учения пройдут в период с 25 августа по 5 сентября. Участие в них примут в общей сложности 28 стран. В ходе учений будут отрабатываться действия в формате коалиции по различным "сценариям, таким как проведение бомбардировочных вылетов дальней авиации, операций по обеспечению безопасности на море и [нейтрализации] угроз в киберпространстве".

Первые такие учения под кодовым названием Eager Lion состоялись в 2011 году. Нынешние станут девятыми по счету.

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