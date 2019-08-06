В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за гей-пропаганды

6 августа 2019 00:29 (UTC+04:00)

Член венгерской консервативной партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" Иштван Болдог предложил бойкотировать продукцию компании Coca-Cola после появления новой рекламы с изображением однополых пар. Об этом политик сообщил в фейсбуке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я против рекламной кампании Coca-Cola. Пока они не уберут свои провокационные плакаты из Венгрии, я не буду потреблять их продукцию", - написал Болдог.

Постеры со слоганами "Любовь есть любовь" и "Никакого сахара, никакого предосуждения" появились в стране перед проведением музыкального фестиваля Sziget.

В сети также появилась петиция с требованием убрать плакаты и "как можно скорее и обуздать гомосексуальное лобби, направленное на детей, семьи и общество в целом". Под ней оставили подписи более 27 тысяч человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол США в Азербайджане посетил завод Coca-Cola (ФОТО)
Экономика 19 июля 16:20
Узбекистан продает госдоли в предприятиях нефтегазовой и энергетической сферы
Бизнес 30 апреля 11:08
Новая “Fanta Vitamin C” уже в Азербайджане (ФОТО)
Бизнес 5 апреля 12:22
Coca-Cola поздравила женщин с 8 марта (ФОТО)
Общество 8 марта 00:52
Узбекистан решил избавиться от госдоли в Pepsi
Бизнес 21 февраля 16:34
Впервые за десятилетие у Coca-Cola появится новый вкус
В мире 11 февраля 03:11
Лента новостей
Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Красноярском крае выросло до девяти
В мире 00:42
В Боливии перевозивший врачей автобус упал с обрыва
В мире 00:15
США направят в Иорданию 3,7 тыс. военнослужащих на многосторонние учения
В мире 00:01
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель
В мире 5 августа 23:49
МИД Азербайджана выразил соболезнования Египту в связи с терактом
Азербайджан 5 августа 23:44
Самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
В мире 5 августа 23:15
В "Лаборатории Касперского" отметили рост числа DDoS-атак в мире
В мире 5 августа 23:10
Высота волн в Каспийском море достигала 7,5 метра - минэкологии
Общество 5 августа 22:51
В Сирии при вооруженном нападении погибли трое военных
В мире 5 августа 22:19