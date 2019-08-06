В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за гей-пропаганды

Член венгерской консервативной партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" Иштван Болдог предложил бойкотировать продукцию компании Coca-Cola после появления новой рекламы с изображением однополых пар. Об этом политик сообщил в фейсбуке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я против рекламной кампании Coca-Cola. Пока они не уберут свои провокационные плакаты из Венгрии, я не буду потреблять их продукцию", - написал Болдог.

Постеры со слоганами "Любовь есть любовь" и "Никакого сахара, никакого предосуждения" появились в стране перед проведением музыкального фестиваля Sziget.

В сети также появилась петиция с требованием убрать плакаты и "как можно скорее и обуздать гомосексуальное лобби, направленное на детей, семьи и общество в целом". Под ней оставили подписи более 27 тысяч человек.

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