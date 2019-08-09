В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"

Коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим Mission Extension Vehicle-1 с космодрома Байконур намечается на 30 сентября, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы "Роскосмоса", передает Trend.

"Данный коммерческий пуск планируется на 30 сентября, работы организуются в соответствии с этой датой", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году было произведено три пуска ракет "Протон-М", до конца года планируются еще три пуска.

Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services. Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, произвела 96 коммерческих пусков "Протонов".

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