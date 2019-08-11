Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе

11 августа 2019 12:27 (UTC+04:00)

Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Армия установила контроль над городом аль-Хубайт на юге провинции Идлиб, нанеся боевикам "Джебхат ан-Нусры"* и ее союзникам значительный ущерб в технике и живой силе", - сообщает газета. По ее данным, оставшиеся в живых боевики бежали в Хан-Шейхун.

Радиостанция Sham FM отмечает, что аль-Хубайт считается одной из цитаделей боевиков "Нусры" и своеобразными "воротами" Идлиба, так как расположен в десяти километрах от Хан-Шейхуна.

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