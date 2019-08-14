В Японии за неделю от жары умерли 23 человека

14 августа 2019 07:02 (UTC+04:00)

По меньшей мере 23 человека умерли, еще почти 13 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом объявило в среду Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что за минувшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности 12751 человек. Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. В некоторых регионах температура доходит до 39 градусов Цельсия.

Большинство пострадавших и умерших - люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время под открытым солнцем.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии за неделю от жары умерли 11 человек
Другие страны 30 июля 07:18
Прошлый четверг стал самым жарким днем в истории Британии
Европа 29 июля 23:44
Во Франции начались лесные пожары из-за сильной жары
Другие страны 29 июля 17:21
В Шанхае введен предпоследний уровень опасности из-за жары
Другие страны 29 июля 12:12
Китай опубликовал предупреждение из-за прогнозируемой жары
Китай 27 июля 09:48
ООН: направляющаяся в сторону Гренландии волна тепла грозит ускорить таяние льда
Другие страны 26 июля 17:58
Лента новостей
Замглавы бюро The New York Times отстранен после критики за высказывания в соцсетях
В мире 08:17
ЧБТР и Азербайджан начали переговоры по проекту стратегии сотрудничества (Эксклюзив)
Финансы 08:00
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака
Турция 07:43
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В мире 07:22
Серена Уильямс не выступит на теннисном турнире в Цинциннати из-за травмы
В мире 06:32
ООН расследует инцидент со взрывом в Бенгази, где погибли сотрудники миссии
В мире 06:22
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
В мире 06:20
Бронзовую копию посмертной маски Наполеона выставили на торги в США
В мире 05:45
Тайфуны "Лекима" и "Крос" угрожают новой волной паводка в Хабаровском крае
В мире 05:32