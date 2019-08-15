Мун Чжэ Ин призвал КНДР и США возобновить переговоры на рабочем уровне

15 августа 2019 08:15 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Вашингтон и Пхеньян как можно скорее возобновить переговоры на рабочем уровне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Yonhap.

"После встречи в июне между двумя Кореями и Соединенными Штатами в Пханмунджоме лидеры КНДР и США изучают [возможность провести] переговоры на рабочем уровне в преддверии третьего саммита. Это, вероятно, станет самым важным моментом во всем процессе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Сейчас самое время для обеих Корей и Соединенных Штатов сфокусироваться на возобновлении переговоров на рабочем уровне между Пхеньяном и Вашингтоном как можно скорее", - приводит агентство слова Мун Чжэ Ина.

30 июня президент США Дональд Трамп посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе Республики Корея и КНДР, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Позже американский лидер сообщил, что стороны достигли договоренности в течение двух-трех недель возобновить консультации рабочего уровня по денуклеаризации.

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