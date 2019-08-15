Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

15 августа 2019 22:51 (UTC+04:00)

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Резкое сокращение их состояний издание объяснило падением американских фондовых индексов. Так, индекс Dow Jones показал накануне максимальное падение в 2019 году.

Лидер списка Forbes Джефф Безос потерял 3,5 миллиарда долларов, глава Facebook Марк Цукерберг - 3,2 миллиарда, а гендиректор компании LVMH Бернара Арно - около трех миллиардов.

По данным издания, падение акций не сказалось на состоянии лишь одного бизнесмена, входящего в десятку Forbes - бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

В начале августа из-за падения на финансовых рынках 500 богатейших бизнесменов в совокупности лишились почти на 118 миллиардов долларов. Тогда издание Bloomberg объяснило резкий обвал обострением торговых отношений Китая и США.

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