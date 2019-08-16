В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью

16 августа 2019 23:50 (UTC+04:00)

В городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали трое человек, два из которых врачи cкорой помощи, спешившей на вызов, сообщили в УГБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Автомобиль Хонда, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге с включёнными маяками машине скорой помощи. В результате ДТП пострадали: водитель Хонды и пассажиры скорой помощи - врач и фельдшер. Оба врача госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении управления ГИБДД.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, скорая следовала на заявку к больному.

По данному ДТП будет проведено расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Тяжелое ДТП в Хачмазском районе, есть погибший
Происшествия 16 августа 09:43
В Турции за шесть дней в ДТП погибли более 50 человек
Турция 15 августа 00:56
В Казахстане выросло число автомобилей с бензиновым двигателем
Бизнес 14 августа 11:54
Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП на Кубани
В мире 14 августа 01:06
Один человек погиб, еще один ранен в результате ДТП в Лянкяране
Происшествия 12 августа 08:13
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в России
Россия 11 августа 21:16
Лента новостей
Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
В мире 16 августа 23:48
Продюсеры поддержали идею снять фильм про экипаж Airbus A321
В мире 16 августа 23:19
СМИ сообщили о семи погибших при падении микроавтобуса с обрыва в Мексике
В мире 16 августа 23:08
В Индии воздушные змеи убили 200 птиц
В мире 16 августа 22:45
CNBC: Трамп из-за спада на биржах провел совещание с главами ведущих банков США
В мире 16 августа 22:40
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
В мире 16 августа 22:26
Россия и Япония обсудили совместное развитие туризма на Курилах
В мире 16 августа 22:03
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба
В мире 16 августа 21:52
В Париже задержали подругу мужчины, пытавшегося сесть на самолет с ножом
В мире 16 августа 21:43