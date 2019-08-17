В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля

17 августа 2019 01:34 (UTC+04:00)

Электронная система службы таможенного и пограничного контроля вышла из строя в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает администрация воздушной гавани в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В системе службы таможенного и пограничного контроля возникла проблема, которая, как представляется, влияет на несколько аэропортов, включая LAX (главный аэропорт Лос-Анджелеса – ред.). Офицеры обрабатывают пассажиров вручную, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с вашей авиакомпанией для получения информации о том, как это повлияло на рейс", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса является одним из самых крупных в США и в мире. В 2018 году его услугами воспользовались более 87,5 миллиона пассажиров – это второй показатель в США и четвертый в мире.

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