Президент Филиппин прибудет в Китай с визитом 28 августа

Президент Филиппин Родриго Дутерте нанесет официальный визит в Китай с 28 августа по 1 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу сообщении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Республики Филиппины Родриго Дутерте посетит Китай с 28 августа по 1 сентября", - отмечается в тексте, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

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