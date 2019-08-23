Президент Филиппин прибудет в Китай с визитом 28 августа

23 августа 2019 06:14 (UTC+04:00)

Президент Филиппин Родриго Дутерте нанесет официальный визит в Китай с 28 августа по 1 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу сообщении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Республики Филиппины Родриго Дутерте посетит Китай с 28 августа по 1 сентября", - отмечается в тексте, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

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