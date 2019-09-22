Хуситы предупредили о подготовке Ираном повторных атак в Саудовской Аравии

22 сентября 2019 04:42 (UTC+04:00)

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" предупредили дипломатов США и Саудовской Аравии о том, что Иран ведет подготовку к нанесению новых ударов с помощью ракет и беспилотников по объектам королевства. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, мятежники поставили дипломатов в известность о том, что Тегеран оказывает на них давление с целью принудить подключиться к готовящимся атакам. Источники газеты не знают, насколько серьезно отнеслись к предупреждению в Вашингтоне. В Эр-Рияде принимают дополнительные меры безопасности и опасаются ударов по нефтяным объектам или аэропортам.

Согласно публикации, хуситы дали неожиданный ответ на давление со стороны Ирана. В пятницу мятежники из "Ансар Аллах" заявили, что намерены прекратить атаки против саудовского королевства в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования. Они также призвали "все стороны, принимающие участие в войне, перейти к истинным переговорам, ведущим к всеобщему национальному примирению, из которого никто не будет исключен".

Представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям, отвечая на запрос The Wall Street Journal, отрицал, что они направляли какое-либо предупреждение иностранным дипломатам. В постоянном представительстве Ирана при ООН в Нью-Йорке на просьбу газеты прокомментировать эти данные не ответили.

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