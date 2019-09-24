НАСА выбрало Lockheed Martin производителем капсул Orion для полетов к Луне

24 сентября 2019 07:01 (UTC+04:00)

НАСА подписало контракт с Lockheed Martin на производство от шести до 12 капсул Orion для реализации миссий в рамках проекта освоения Луны "Артемида" до 2030 года, говорится в размещенном во вторник сообщении на сайте управления, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Этот контракт обеспечит производство Orion на следующие десять лет, демонстрируя приверженность НАСА к установлению долгосрочного присутствия на Луне", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Джима Брайденстайна.

Сначала будут заказаны три капсулы для миссий "Артемида 3-5" за 2,7 миллиарда долларов. Управление планирует заказать дополнительные три капсулы Orion в 2022 финансовом году для миссий "Артемида 6-8" на сумму 1,9 миллиарда долларов, уточняется в документе.

Заказ шести изделий является минимально оговоренным в договоре, максимум – 12 штук.

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