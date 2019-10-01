WhatsApp станет недоступен для некоторых пользователей

1 октября 2019 02:42 (UTC+04:00)

С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте приложения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении. Кроме того, после 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.

При этом разработчики приложения рекомендуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9, или же на более поздних версиях данных ОС.

Приложение WhatsApp является одним из самых популярных в мире мессенджеров для обмена сообщениями. По информации на февраль 2018 года, приложением пользовались свыше полутора миллиардов человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хакеры научились проникать в переписки в WhatsApp
В мире 8 августа 22:06
Instagram и WhatsApp переименуют
В мире 3 августа 19:39
Минсвязи Азербайджана расспространило информацию о проблемах в соцсетях
Общество 17 июля 20:23
Android сохраняет лидерство на рынке мобильных операционных систем в Азербайджане
ИКТ 6 июля 15:54
Специалисты предупредили о новом мошенническом приложении для Android
В мире 6 июля 08:42
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
В мире 18 июня 04:01
Лента новостей
В Бразилии осудили бывшего первого богача страны
Другие страны 03:34
В Сальвадоре более десятка полицейских задержали за совершение 48 убийств
В мире 03:01
Глава британского Минфина заявил, что страна будет готова к любому варианту Brexit
Европа 02:16
На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)
Политика 01:55
Пентагон: США не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров
США 01:43
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 01:21
На парламентских выборах в Австрии завершили подсчет голосов, отданных по почте
Европа 01:05
В рамках Фестиваля Насими в Баку представлен спектакль "Беспокойная душа" театра Хиджу из Китая (ФОТО)
Общество 00:34
Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил США
США 30 сентября 23:58