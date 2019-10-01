WhatsApp станет недоступен для некоторых пользователей

С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС). Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте приложения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении. Кроме того, после 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.

При этом разработчики приложения рекомендуют использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9, или же на более поздних версиях данных ОС.

Приложение WhatsApp является одним из самых популярных в мире мессенджеров для обмена сообщениями. По информации на февраль 2018 года, приложением пользовались свыше полутора миллиардов человек.

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