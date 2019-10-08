Южной Корее угрожает супертайфун "Хагибис"

8 октября 2019 07:04 (UTC+04:00)

Власти Республики Корея готовятся к новому тайфуну "Хагибис", который может обрушиться на страну 10 октября. Как сообщила во вторник национальная метеорологическая администрация, в настоящее время тайфун находится в 550 км к востоку от острова Гуам в Тихом океане, двигаясь на запад со скоростью 27 км/ч, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Давление в центре тайфуна составляет 915 гектопаскалей, скорость ветра достигает 133 км/ч. Ожидается, что к четвергу она увеличится до 180 км/ч.

Несмотря на то, что пока тайфун движется на японский остров Кюсю, он может сменить направление в любой момент и направиться на Корейский полуостров. В любом случае, отмечают метеорологи, огромный атмосферный фронт окажет влияние на южную часть Кореи в период с 10 по 12 октября.

"Хагибис" может стать самым мощным и крупным тайфуном в этом году, - рассказал телеканалу KBC представитель метеорологической администрации. - В Сеуле внимательно следят за развитием ситуации, поскольку тайфун может оказать значительное влияние на страну из-за его огромного размера".

В случае, если "Хагибис" достигнет территории Корейского полуострова, он станет восьмым по счету в текущем году. Это рекордное число тайфунов, обрушивавшихся на Корею за год за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1959 года

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