ШОС предлагает ООН выработать правила поведения государств в информационном пространстве

Шанхайская организация сотрудничества считает необходимым создание рабочего механизма ООН для выработки правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве. Об этом говорится в обращении генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимира Норова, зачитанном в четверг в китайском Шэньчжэне (южная провинция Гуандун) на открытии 10-й международной конференции "Доверие и безопасность в цифровом будущем" (Инфофорум-Китай), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Считаю необходимым создать в рамках ООН на основе справедливого географического распределения рабочий механизм с целью выработки норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и их формализации путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Мы готовы к сотрудничеству и предлагаем проводить совместные мероприятия в этом направлении для более эффективного использования инноваций, совместного противостояния распространению деструктивных идей терроризма, экстремизма и других преступлений", - говорится в его обращении.

Генсек ШОС отметил, что организация намерена углублять международное сотрудничество в борьбе с вредоносным использованием ИКТ, в частности в террористических и криминальных целях, а также призвал разработать под эгидой ООН международный правовой документ по вопросам борьбы с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

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