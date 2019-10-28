ООН ждет подтверждения ликвидации аль-Багдади от властей в регионе

28 октября 2019 21:09 (UTC+04:00)

ООН не может самостоятельно проверить информацию о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади и ждет подтверждения от властей в регионе. Как передает Trend в среду со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы лично не можем подтвердить эту информацию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы верим в достоверность ряда источников, заявивших об этом. Но, конечно, любая информация должна быть подтверждена властями "на земле", - подчеркнул Хак.

"ИГ совершило чудовищные преступления, которые повлекли смерть тысяч мужчин, женщин и детей. Мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы отдать дань памяти всем жертвам террористов", - добавил заместитель официального представителя генсека.

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