В Стамбуле зафиксировано массовое пищевое отравление

БАКУ /Trend/ - В стамбульском районе Эсенюрт произошло массовое пищевое отравление, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате отравления были госпитализированы 44 человека.

По данным СМИ, причиной отравления стало употребление в пищу зелени, напоминающей шпинат, которая продавалась на рынках.

Все пострадавшие - местные граждане, состояние некоторых из них расценивается как тяжелое.

В последний раз случай массового пищевого отравления был зафиксирован в Турции в городе Карабюк, когда пострадали, по меньшей мере, 54 человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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