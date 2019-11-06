Ученые заявили, что курение способствует развитию депрессии и шизофрении

Анализ ДНК более полумиллиона британцев помог ученым доказать, что курение способствует развитию шизофрении и депрессии, почти удваивая риск развития этих душевных расстройств. Об этом пишут генетики, опубликовавшие статью в журнале Psychological Medicine, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Носители психических болезней часто игнорируются при борьбе с курением и другими вредными привычками. Наше исследование показывает, что отказ от табака должен улучшать не только физическое, но и душевное здоровье среди всех категорий людей, в том числе и больных шизофренией и депрессией", - отмечает Робин Вуттон из Бристольского университета (Великобритания), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По текущим оценкам ученых, шизофренией сейчас страдает около 21 млн жителей планеты, причем половина из них не получает надлежащей помощи от государства и медицинских служб. Значительная часть страдающих шизофренией приходится на молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет.

Пока нейрофизиологи не могут точно сказать, как возникают подобные расстройства и как их нужно лечить. За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако ученые не могли сказать, как мутации в этих участках ДНК вызывают шизофрению и как последствия их появления можно подавить.

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