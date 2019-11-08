Житель Иллинойса создал бэтмобиль с реактивным двигателем Boeing

8 ноября 2019 10:53 (UTC+04:00)

Житель штата Иллинойс Брайан Хендлер вместе со своим отцом создал точную копию автомобиля главного супергероя фильма Тима Бертона "Бэтмен" (Batman, 1989) и установил на него реактивный двигатель корпорации Boeing. Об этом сообщило в четверг агентство UPI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Хендлер рассказал журналистам, что за основу был взят кузов модели автомобиля компании General Motors, который производился во второй половине XX века. Хендлер вместе с отцом обрезали его и сконструировали уникальную автомобильную раму, способную надежно удерживать реактивный двигатель Boeing-502, массой в 1 тонну. При работе из него вырываются языки пламени, как у киношного оригинала. Хендлер не рассказал, как ему удалось заполучить реактивный двигатель. "Просто зашел на eBay и купил его. Жена разрешила", - отшутился он.

Весь процесс создания автомобиля Бэтмена занял около четырех лет. Длина машины составляет 6,7 метра, масса - 2,3 тонны. Благодаря специальной конструкции авто после остановки может немного приподниматься, разворачиваться в любую сторону вплоть до 360 градусов и продолжать движение. "Это первый автомобиль в мире, способный на такое", - утверждает Хендлер. По его словам, чтобы добиться возможности вращения, он установил опорно-поворотный круг с экскаватора, а также распределил соответствующим образом массу автомобиля.

Хендлер сказал, что вряд ли будет разъезжать по улицам в поисках преступников. Бэтмобиль нужно "еще как следует отрегулировать". Машина также должна пройти необходимую регистрацию, чтобы беспрепятственно ездить по городу. Создатель суперавто заявил, что не собирается его использовать на ежедневной основе. "Я опасаюсь, что автомобиль может стать причиной несчастных случаев - другие водители будут отвлекаться на него", - отметил Хендлер.

Конструктор планирует использовать машину для сбора денежных средств на благотворительность. Он будет парковать бэтмобиль возле благотворительных мероприятий, чтобы привлекать внимание возможных спонсоров.

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