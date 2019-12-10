СБ ООН проведет 11 декабря экстренное заседание по КНДР

10 декабря 2019 01:07 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН соберется в среду, 11 декабря, на внеочередную встречу по ситуации вокруг ядерной программы КНДР. Об этом, как передает Trend, сообщил в понедельник ТАСС источник во всемирной организации.

"США запросили проведение внеочередной встречи по проблеме денуклеаризации КНДР в среду в открытом формате", - сказал собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, однако наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. При этом в Госдепартаменте не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

8 декабря КНДР заявила, что накануне вечером провела успешные испытания на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. Агентство ЦТАК отметило, что результаты испытаний "окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР". При этом агентство не уточнило, о каких именно испытаниях идет речь.

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