В Турции конфискованы свыше 220 кг наркотиков

24 декабря 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции, проводимой полицией турецкой провинции Газиантеп, были конфискованы 220 килограммов наркотических веществ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Задержаны 12 человек, которые подозреваются в торговле наркотиками.

Операции по задержанию наркоторговцев проводились по 15 ранее установленным адресам.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал глава МВД.

Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция Турции проводит рейды на востоке страны
Турция 21 декабря 10:37
Из Турции депортированы более 100 иностранцев-боевиков ИГ
Турция 20 декабря 13:35
Из Турции депортированы двое террористов ИГ нидерландского происхождения – МВД
Турция 20 ноября 10:23
Глава МВД Турции заявил о задержании ключевой фигуры ИГ
Турция 13 ноября 13:48
Турция начала депортацию террористов ИГ в их страны
Турция 11 ноября 12:27
Турция будет возвращать ранее задержанных террористов ИГ в страны их происхождения – Глава МВД
Турция 8 ноября 17:13
Лента новостей
Иран планирует отправить 6000 иранских рабочих за границу
Экономика 12:13
В Азербайджане откроется малое предприятие в сфере животноводства
Бизнес 12:09
В Британии почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству
Европа 12:03
Пентагон заключил контракт на строительство на базе Инджирлик
США 12:00
Азербайджан и Грузия обсудили двустороннее сотрудничество
Политика 11:56
UzAuto Motors запускает производство 4-х новых моделей автомобилей в Узбекистане
Бизнес 11:46
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития России (ФОТО)
Политика 11:39
Миннацэкономики озвучило прогноз роста экономики Казахстана
Бизнес 11:39
В БГУ награждены победители «Межшкольной астрономической олимпиады» (ФОТО)
Общество 11:31