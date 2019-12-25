Пользователи сообщают о сбоях в работе Visa и Mastercard

25 декабря 2019 02:24 (UTC+04:00)

Пользователи Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями в работе платежных систем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Наибольшее количество неполадок в работе Visa и Mastercard зафиксировано в Германии, Великобритании и США.

По данным Downdetector, 88% пользователей Visa жалуются на проблемы с совершением платежей, 7% - на проблемы с банкоматами, 3% - на работу сайта. Среди пользователей Mastercard 77% отмечают проблемы с платежами, 13% - с банкоматами, жалобы 9% связаны с работой сайта.

Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям. MasterCard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире.

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