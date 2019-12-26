Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене

26 декабря 2019 07:44 (UTC+04:00)

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что Франция причастна к обстрелу рынка в провинции Саада на северо-западе Йемена, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее во вторник хуситы сообщили, что при обстреле саудовской армией рынка погибли 17 человек, 12 из которых являются мигрантами из Африки.

"Действия Франции привели к тому, что более 38 человек погибли и ранены при артиллерийском обстреле рынка ар-Раку в пограничном (с Саудовской Аравией) административном районе Манбах в провинции Саада. Использование французского оружия и опыта в агрессии – преступление, на которое французский закон закрывает глаза в обмен на сделки с оружием", - написал член высшего политсовета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси в Twitter.

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