Эксперты Google обнаружили уязвимости в браузере Safari

23 января 2020 02:36 (UTC+04:00)

Эксперты компании Google обнаружили несколько уязвимостей в браузере Safari, предустановленном на компьютерах, телефонах и планшетах компании Apple. Как сообщила в среду вечером на своем сайте британская газета Financial Times, отчет об уязвимостях, которые к настоящему моменту устранены, готовится к публикации командой разработки облачных сервисов Google, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, лазейки, которыми могли воспользоваться злоумышленники, обнаружились в программном коде Intelligent Tracking Prevention (ITP) - системы избирательной блокировки межсайтового отслеживания привычек пользователей. Apple добавила данную функцию в свой браузер в 2017 году специально для того, чтобы обеспечивать защиту данных пользователей, после чего подобные инструменты появились и в других браузерах, включая Google Chrome.

Однако, как теперь утверждают специалисты из Google, уязвимости в ITP позволяли потенциальным злоумышленникам получить доступ к информации о посещенных пользователями интернет-страницах и сделанных поисковых запросах. Таким образом, решая одну проблему, новая функция создавала другую. Из публикации FT следует, что уязвимости возникали из-за того, как ITP обеспечивала хранение данных на устройствах пользователей. Издание сообщает, что Apple получила информацию о недочетах в работе ITP и еще в декабре закрыла лазейки для хакеров, однако сама компания пока не подтверждает этого официально.

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