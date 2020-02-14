Генсек ООН встретится с премьером и главой МИД Пакистана в Исламабаде

Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в воскресенье в Исламабаде с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и главой МИД страны Шахом Махмудом Куреши. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь в воскресенье прибудет в Исламабад. Поведет двусторонние встречи с премьер-министром Имран Ханом, главой МИД Махмудом Куреши. Он также выступит в рамках мероприятия по устойчивому развитию и проблеме изменения климата", - сказал Дюжаррик.

В понедельник, по его словам, Гутерреш встретится с президентом Пакистана Арифом Алви.