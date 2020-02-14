Генсек ООН встретится с премьером и главой МИД Пакистана в Исламабаде
Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в воскресенье в Исламабаде с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и главой МИД страны Шахом Махмудом Куреши. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь в воскресенье прибудет в Исламабад. Поведет двусторонние встречи с премьер-министром Имран Ханом, главой МИД Махмудом Куреши. Он также выступит в рамках мероприятия по устойчивому развитию и проблеме изменения климата", - сказал Дюжаррик.
В понедельник, по его словам, Гутерреш встретится с президентом Пакистана Арифом Алви.
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