ВОЗ обнародовала актуальные показатели по коронавирусу в мире

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала последнюю статистическую информацию и показатели риска по коронавирусу на седьмое марта, передает в субботу Trend.

На 10:00 седьмого марта выросло число подтвержденных фактов инфицирования.

В целом, в 97 странах/территориях по всему миру число зараженных составляет 102 241 человек. За это время число новых заражений составило 296 человек. Общее число случаев с летальным исходом составляет 3 497, из них 31 - за последние сутки. До сегодняшнего дня от вирусной инфекции вылечились 57 624 человека, в том числе 1500 - недавно вылечившихся.

ВОЗ оценивает риск заражения в Китае, на региональном и глобальном уровне как очень высокий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)