Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в воскресенье в Тихом океане к востоку от Перу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился более чем в 2000 км от каких-либо населенных пунктов. Очаг залегал на глубине 10 км.
Угроза цунами не объявлялась.
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