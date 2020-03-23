Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в воскресенье в Тихом океане к востоку от Перу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился более чем в 2000 км от каких-либо населенных пунктов. Очаг залегал на глубине 10 км.

Угроза цунами не объявлялась.