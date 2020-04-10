Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи в ОПЕК+ сроком на два года

Виртуальная встреча стран ОПЕК+, затянувшаяся на 10 часов с вечера четверга до раннего утра пятницы, завершилась соглашением большинства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главным образом, договориться удалось России и Саудовской Аравии, которые снизят добычу на 23% до одинакового уровня - 8,5 млн баррелей в сутки.

Всего страны альянса закрепили узы ограничений до конца апреля 2022 года. Заключить историческую сделку до конца неожиданно помешала Мексика, решившаяся противоречить ближневосточным странам.

Всего страны альянса ОПЕК+, как и ожидалось, снизят добычу на 10 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Затем с июля по декабрь включительно суммарный объем сокращения снижается до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 до конца апреля 2022 года - до 6 млн баррелей в сутки. Для всех участников (за исключением России и Саудовской Аравии) уровень отсечения добычи определяется октябрем 2018 года. Размер квот пропорционален для всех - 23% от базового уровня.