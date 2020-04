SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с седьмой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала в среду с космодрома на мысе Канаверал в 15:30 по времени Восточного побережья США. Трансляция запуска велась на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Приблизительно через 9 минут после запуска первая ступень ракеты-носителя, ранее трижды использовавшаяся при пусках, была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. 60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года, шестая - в марте.