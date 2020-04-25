Шведские ученые разработали новый тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера

Группа ученых из Гётенбургского университета в Швеции разработала новый тест, показывающий два уровня изменений в нервной ткани в случае развития болезни Альцгеймера. Исследователи ознакомили специалистов со своим открытием, основанным на простом анализе крови, на страницах британского медицинского журнала Lancet Neurology, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ученых, болезнь Альцгеймера характеризуется двумя кардинальными изменениями в структурах нервных клеток. Один из патологических механизмов - формирование у больных внеклеточных образований, представляющих собой протеин под названием бета-амилоид. Другим болезненным образованием являются нейрофибрильные нити, участвующие в формировании тау-белков. Их излишнее скопление способствует развитию деменции не только в случае болезни Альцгеймера.

Авторы - профессора нейрохимии Гётенбургского университета Кай Бленноу и Хенрик Цеттерберг - считают, что определение этих двух факторов в крови человека может послужить раннему выявлению признаков данного заболевания. По их словам, новый метод диагностики базируется на "измерении степени фосфорилирования (участие в метаболизме нервных клеток - прим. ТАСС) тау-белка (Р-тау181) в ходе простого анализа крови человека". Эта методика позволяет проводить тестирование при минимальном содержании в исследуемом материале протеинов, констатируется в докладе.