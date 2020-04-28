В ООН призвали обеспечить охрану труда работников в условиях пандемии

Возвращение персонала компаний на рабочие места после смягчения ограничений, связанных с пандемией, должно сопровождаться строгими мерами в сфере трудовой безопасности. Об этом заявила во вторник в Женеве Международная организация труда (МОТ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она призвала правительства уделить первостепенное внимание предотвращению опасности распространения коронавируса на рабочих местах. "Все работодатели должны заблаговременно провести оценку риска и удостовериться, что рабочие места соответствуют строгим критериям безопасности и здоровья", - отметила МОТ в заявлении, приуроченном к отмечаемому 28 апреля Всемирному дню охраны труда. Без принятия таких мер, предупредила она, "страны столкнутся с весьма реальным риском новой вспышки вируса" и "второй волной заражения". Особое внимание, по мнению МОТ, следует уделить охране труда на "передовой линии" борьбы с пандемией - врачей, медсестер, сотрудников чрезвычайных служб, а также персонала розничной торговли продуктами и служб уборки помещений.

В целях "безопасного возвращения" на рабочие места после смягчения ограничений организация рекомендует властям и работодателям серию конкретных мероприятий. Среди них - "уменьшение физического взаимодействия" между работниками предприятий, покупателями и посетителям, соблюдение физической дистанции, улучшение вентиляции помещений, проведение регулярной уборки, создание надлежащих условий для мытья рук и санитарии. Там, где это необходимо, сотрудникам должны быть бесплатно предоставлены индивидуальные защитные средства. Следует создать условия для возможного изолирования людей с подозрениями на коронавирус и выявления их контактов. Необходимо также обеспечить "поддержание психического здоровья персонала".

"В условиях вспышки инфекционного заболевания безопасность общества зависит от того, как обеспечена защита работников", - напомнил генеральный директор МОТ Гай Райдер. По его словам, только путем соблюдения требований охраны труда можно защитить жизнь работников, их семей и общества в целом, обеспечив "продолжение работы и экономическое выживание".