Номинантами на "Оскар" в 2020 году смогут стать фильмы, которые не находились в прокате

Американская академия киноискусств временно допустила к отбору номинантов на "Оскар" фильмы, показ которых происходил только на стриминговых платформах. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте премии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее, согласно правилам, номинантами на "Оскар" могли стать лишь картины, которые находились в прокате в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) хотя бы одну неделю календарного года, предшествующего вручению премии. Решение внести изменения в правила связано с закрытием кинотеатров из-за пандемии коронавируса.

Уточняется, что для участия в отборе фильм должен быть размещен на собственном стриминговом сайте Академии в течение 60 дней с даты его выхода.