Nissan намерен в июне возобновить работу своего завода в Великобритании

Японский автоконцерн Nissan намерен в начале июня возобновить производство на своем автомобильном заводе в Великобритании, который является крупнейшим в стране. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Завод Nissan в городе Сандерленд на севере Англии остановил работу 17 марта из-за распространения нового коронавируса. Он производил около 350 тыс. автомобилей в год.

Кроме того, автоконцерн планирует 4 мая возобновить производство на своем заводе в Испании, который прекратил выпуск автомобилей 22 марта из-за угрозы инфицирования рабочих. Расположенное в Барселоне предприятие рассчитано на производство 200 тыс. автомобилей в год.