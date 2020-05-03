Генсек ООН: Журналисты и работники СМИ оказывают нам огромную помощь в принятии обоснованных решений (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Журналисты и работники средств массовой информации оказывают нам огромную помощь в принятии обоснованных решений.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в видеообращении по случаю Всемирного дня свободы печати 2020 года, сообщает в воскресенье Trend.

"В условиях, когда мир борется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, эти решения могут определять грань между жизнью и смертью.

Во Всемирный день свободы печати мы призываем правительства - и другие стороны - гарантировать журналистам возможность выполнять свою работу на протяжении всего периода времени, пока длится пандемия COVID-19, и после ее окончания.

По мере распространения коронавирусной инфекции пандемия породила еще одну пандемию - пандемию дезинформации - от вредных советов по охране здоровья до безумных теорий заговора", - сказал генсек.

Гутерреш отметил, что средства массовой информации обеспечивают противоядие - проверенные, научные, основанные на фактах новости и аналитические данные.

"Однако с тех пор, как началась пандемия, многие журналисты подвергаются все большим ограничениям и наказаниям лишь за то, что выполняют свою работу.

Временные ограничения свободы передвижения необходимы для того, чтобы победить коронавирусную инфекцию. Но они не должны использоваться в качестве предлога для ограничения возможностей журналистов заниматься профессиональной деятельностью.

Сегодня мы благодарим средства массовой информации за предоставление фактов и аналитических материалов, за обеспечение - в каждом секторе - подотчетности руководителей и за то, что говорят властям правду.

Мы особенно признательны тем, кто играет жизненно важную роль, сообщая информацию о здоровье населения.

И мы призываем правительства защищать работников средств массовой информации, а также укреплять и поддерживать свободу печати, которая крайне важна для построения будущего, в котором будут обеспечены мир, справедливость и права человека для всех", - говорится в обращении.