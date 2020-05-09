В акваториях Тихого океана у берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Тихого океана и Берингова моря из-за опасного волнения. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю РФ, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая 2020 года в открытых водах Тихого океана ожидается опасное волнение. Штормовое предупреждение объявлено в Алеутском районе полуострова. Явление сохранится до конца суток 10 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, предупреждены о необходимости принять меры повышенной предосторожности. В соответствии с прогнозом силы и средства краевого управления МЧС готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Ветровое волнение - один из основных гидрометеорологических факторов, определяющих безопасность мореплавания, так как волна, ударив в борт, может стать причиной опрокидывания судна. Для населенных пунктов, расположенных на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет.