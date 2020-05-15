Universal Pictures снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом"

В мире 15 мая 2020 07:17 (UTC+04:00)
Universal Pictures снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом"

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, завоевавший премию "Оскар" за сценарий картины "Назови меня своим именем" (Call Me by Your Name, 2017), снимет ремейк культового фильма "Лицо со шрамом" (Scarface, 1983) Брайана Де Пальма. Об этом сообщила на своем сайте американская киностудия Universal Pictures, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лука Гуаданьино будет снимать переосмысление "Лица со шрамом", - информировала киностудия. Действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Сценарий будущей картины доверен Джоэлу и Итану Коэнам, продюсированием займется Скотт Стубер. Актерский состав пока не объявлен. Сроки премьеры картины не уточняются.

В ленте "Лицо со шрамом", снятой по сценарию Оливера Стоуна и Армитэджа Трэйла, использована музыка знаменитого композитора Джорджо Мородера. В фильме сыграли Аль Пачино, Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио, Роберт Лоджа, Мюррэй Абрахам, Пол Шенар и другие. Картина выдвигалась на американскую кинопремию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль, лучшую мужскую роль второго плана и лучший саундтрек.

Менее известен одноименный фильм режиссера Ховарда Хоукса 1932 года.

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