Uniper не поддержала санкции США против "Северного потока - 2"

Новые возможные санкции США против проекта "Северный поток - 2" являются вмешательством в суверенитет и энергетическую безопасность ЕС, считает компания Uniper, один из европейских партнеров "Газпрома" по проекту строительства газопровода. Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС, при этом компания выступает против контрмер.

"Мы внимательно следим за текущими событиями в США в отношении возможных новых санкций против "Северного потока - 2". <...> Это было бы явным шагом к эскалации с дальнейшим значительным вмешательством в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность", - сообщили ТАСС в пресс-службе Uniper.

"Uniper не поддерживает контрмеры, в целом Uniper отвергает санкции как инструмент торговой политики", - добавили в компании.

При этом Uniper отметила, что является только финансовым партнером проекта. К концу 2019 года общая сумма инвестиций компании в "Северный поток - 2" составила €700 млн.

Как сообщалось ранее, законодатели - республиканцы Тед Круз (от штата Техас), Том Коттон (от штата Арканзас), Рон Джонсон (от штата Висконсин), Джон Баррассо (от штата Вайоминг) и демократ Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) 4 июня внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечает пресс-служба Баррассо, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода", говорится в заявлении.

При этом ранее во вторник глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что правительство ФРГ должно продумать возможные шаги на случай расширения американских санкций против "Северного потока - 2". Ответные меры могли бы предусматривать вызов американского посла, рестрикции в отношении сенаторов США - авторов законопроекта о новых санкциях, пошлины на поступающий из Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ).

Проект газопровода

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 г. из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе 2020 г. президент России Владимир Путин подчеркнул, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, газопровод введут в эксплуатацию.