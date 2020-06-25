ФИФА направит $1,5 млрд национальным федерациям на борьбу с пандемией
Международная федерация футбола (ФИФА) выделила $1,5 млрд на помощь национальным федерациям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Каждая из 211 ассоциаций, входящих в ФИФА, получит универсальный грант в размере $1 млн, дополнительный грант в размере $500 тыс. будет выделен на развитие женского футбола. Каждой из шести конфедераций направят по $2 млн.
Помимо этого, каждая международная ассоциация сможет подать заявку на кредит в размере от $500 тыс. до $5 млн, однако его сумма не должна превышать 35% от годовой выручки ассоциаций. Конфедерациям предложат кредит в размере $4 млн.
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