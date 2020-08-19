СБ ООН проведет в среду экстренное заседание в связи с мятежом в Мали

В мире 19 августа 2020 01:31 (UTC+04:00)
СБ ООН проведет в среду экстренное заседание в связи с мятежом в Мали

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду проведет экстренное заседание по ситуации в Мали, где произошел военный мятеж. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в организации.

"Внеочередная встреча пройдет 19 августа в закрытом формате", - сказал он.

Утром 18 августа на армейской базе Кати в предместье столицы Мали, города Бамако произошел военный мятеж. По данным новостного портала Malijet, действиями мятежников руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.

Военные мятежники арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра страны Бубу Сиссе. Кроме того, были арестованы министры правительства, включая глав МИД и Минфина, а также спикер парламента. По информации портала Wakat Sera, Генштаб ВС Мали также находится под контролем мятежников, арестован ряд военачальников.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал военных в Мали незамедлительно освободить президента страны и членов правительства.

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