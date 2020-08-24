В Мали путчисты предложили план трехлетнего переходного периода во главе с военным

Созданный в Мали военными путчистами Национальный комитет спасения народа (НКСН) предложил план трехлетнего переходного периода во главе с военным. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на источники в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) и НКСН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источника в делегации ЭКОВАС, которая побывала в Бамако, где провела встречи с представителями НКСН, хунта подтвердила, что хочет "реализовать трехлетний переходный период для пересмотра основ малийского государства". Руководство в этот период должен осуществлять "орган под председательством военного, который в то же время будет главой государства", отметил источник. Кроме того, согласно предложению путчистов, будущее правительство Мали должно будет состоять в основном из военных.

Глава находящейся в Бамако делегации ЭКОВАС, бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан провел в воскресенье встречу с аккредитованными в Мали послами стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Джонатан проинформировал их о встречах как с захватившими в Мали власть военными, так и с удерживаемым ими отстраненным главой государства Ибрагимом Бубакаром Кейта, бывшим премьер-министром страны Бубу Сиссе и другими высокопоставленными официальными лицами, содержащимися на базе Кати.