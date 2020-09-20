Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году

Пандемия COVID-19 в лучшем случае завершится в 2022 году. Такое мнение основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс высказал в воскресенье в интервью телеканалу Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гейтсу был задан вопрос, когда санитарно-эпидемиологическая ситуация в США и в мире в целом может нормализоваться. "Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам", - ответил он.

"Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели [распространения инфекции]. Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", - заметил Гейтс.

По его оценке, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14%, "уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет". Он выразил разочарование тем, что Соединенные Штаты "не проявили себя в области оказания помощи в закупках вакцин для развивающихся стран".

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд. В число его основных направлений работы входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Ситуация с тестами в США

Выдача результатов анализов на COVID-19 в США, несмотря на один из высочайших в мире уровней медицинского обеспечения, до сих пор превышает 24 часа, заявил Гейтс.

Ему задали вопрос, как он оценивает успехи американских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Я считаю, всем нам надо смириться с мыслью о том, что эта работа проделана скверно. Частично проблема состоит в том, что никто не хочет признавать вопиющей ситуацию с тестированием <...> Наблюдаются задержки, когда люди не могут получить результаты анализов в течение 24 часов", - отметил миллиардер.

"США обладают оборудованием и ресурсами гораздо больше, чем другие государства", - подчеркнул Гейтс. В то же время он рекомендовал не тратить время и силы на рассуждения о допущенных ошибках и сосредоточить свое внимание на оптимальном распределении всех имеющих ресурсов для ограничения распространения инфекции.

Помощник министра здравоохранения и социальных служб страны адмирал Бретт Джируар в конце июля, выступая на слушаниях в специальном подкомитете по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса в Палате представителей Конгресса США, сообщил, что выдача пациентам результатов анализов на коронавирус в течение 48-72 часов на данный момент нереализуема в Соединенных Штатах. По его данным, 75% результатов тестирований выдаются в течение пяти дней.

В начале сентября Национальные институты здравоохранения (NIH) США выделили более $129 млн девяти компаниям для ускоренного производства многообещающих технологий сбора анализов на коронавирусную инфекцию с выдачей результатов в течение суток.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 30,8 млн человек, более 957 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 6,76 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 199 300 человек. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире. Телекомпания NBC подсчитала, что в субботу число летальных исходов в США превысило 200 000.