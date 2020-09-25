ICAO призвала Пакистан приостановить выдачу новых лицензий пилотам

Международная организация гражданской авиации (ICAO) рекомендовала властям Пакистана приостановить выдачу лицензий на выполнение полетов пакистанским пилотам. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту документа, регулятор также призвал пакистанские власти принять неотложные меры по устранению выявленных нарушений в рамках дела о поддельных летных лицензиях. Авиационные власти Пакистана в свою очередь заверили, что не выдавали новых лицензий с июля.

"[ICAO] оказывает помощь Пакистану в определении проблем, и если они [власти республики] не примут незамедлительные меры в их устранении, мы уведомим об этом другие страны", - приводит Reuters текст электронного письма регулятора.

В июле общее число лишившихся лицензий пакистанских гражданских летчиков, чья квалификация была признана недействительной, достигло 161. Проходившие с конца мая в стране проверки профессиональной годности касались 262 пилотов, лицензии которых вызвали подозрение.