WSJ: Intel договаривается о продаже сегмента за $10 млрд южнокорейской SK Hynix

Корпорация Intel близка к достижению соглашения о продаже производства своих микросхем флеш-памяти южнокорейскому производителю микропроцессоров SK Hynix за $10 млрд. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, официально о сделке может быть объявлено в ближайшие часы. Intel добивается того, чтобы выгодно продать производство микросхем, используемых главным образом в жестких дисках компьютеров, камерах и технологиях распознавания владельца устройства по отпечатку пальца. Более конкретные условия потенциального соглашения двух компаний пока не разглашаются.

Согласно публикации, Intel заинтересована в сбыте своего подразделения ввиду острой конкуренции со стороны менее крупных соперников и ослабления своих позиций на рынке. Капитализация американской компании оценивается в $230 млрд. Котировки ее акций в этом году снизились на почти 10%.

Отчасти это было обусловлено решением корпорации Apple выпускать компьютеры и ноутбуки с процессорами собственного производства. В компьютерах и ноутбуках Apple ранее уже около 15 лет применялись процессоры от компании Intel. В смартфонах iPhone и планшетах iPad Apple использует собственные чипы. 22 октября Intel опубликует отчет за третий квартал.

Основанная в 1968 году Intel производит электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании за 2019 год превысил $72 млрд.