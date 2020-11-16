Более 528 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в мире за сутки

В мире 16 ноября 2020 23:33 (UTC+04:00)
Более 528 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 54,3 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 528 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло почти на 8 тыс., превысив 1,31 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 16:59 мск 16 ноября в ВОЗ поступили сведения о 54 301 156 инфицированных и 1 316 994 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 528 905, а умерших - на 7 858.

Антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 663 772 инфицированных. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (230 670), на втором месте - Европейский регион (213 619), на третьем - Юго-Восточная Азия (41 383).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 10 796 432. Далее следуют Индия (8 845 127), Бразилия (5 848 959), Россия (1 948 603), Франция (1 945 468), Испания (1 458 591), Великобритания (1 369 322), Аргентина (1 304 846), Колумбия (1 191 004), Италия (1 178 529), Мексика (1 003 253) и Перу (934 899).

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