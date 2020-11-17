Хакеры похитили у Capcom данные 350 тыс. пользователей

Японская компания-разработчик и издатель видеоигр Capcom стала жертвой кибернетической атаки, приведшей к похищению личных данных около 350 тыс. пользователей. Как сообщила общенациональная газета The Asahi, хакеры угрожают, что, если компания не заплатит 1,1 млрд иен (около $10,5 млн по текущему курсу) в криптовалюте, эти данные могут быть опубликованы в интернете, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что среди украденных данных, в частности, личные адреса акционеров компании и рядовых геймеров. По данным издания, Capcom была атакована при помощи программ-вымогателей, злоумышленникам удалось похитить порядка одного терабайта данных с серверов компании.

Как указывает издание, часть данных (около 60 гигабайт) уже была опубликована в интернете злоумышленниками, которые грозятся опубликовать оставшиеся данные в том случае, если Capcom не заплатит обозначенную сумму.

Между тем в Capcom не подтверждают данную информацию, ссылаясь на вопросы безопасности. В то же время источник издания сообщил, что корпорация не намеревается платить деньги, которые требуют хакеры за личные данные пользователей.